Употребление корицы связали с улучшением памяти и обучения

Ученые Бирджанского университета в Иране выяснили, что корица может быть потенциально полезна для улучшения когнитивных функций, уменьшения степени нарушения памяти и проблем с обучением. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nutritional Neuroscience, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты проанализировали 2605 научных работ из различных баз данных, в том числе PubMed, Scopus, Google Scholar и Web of Science, включив в окончательную выборку 40 исследований, в которых изучалась взаимосвязь употребления корицы с качеством памяти и обучения. Среди них 33 были проведены in vivo, то есть с использованием живых организмов, таких как люди, грызуны или другие животные, пять - in vitro, то есть с использованием культур клеток или посмертных тканей, а два оказались клиническими испытаниями с участием пациентов.

Для анализа использовались такие данные, как автор исследования, год публикации, состав и тип потребляемой корицы, размер выборки, дозы корицы или ее биологически активных компонентов, пол и возраст участников, продолжительность и способ потребления, а также полученные результаты. Было оценено качество и надежность исследований с учетом их дизайна и других методологических аспектов.

Исследования in vivo показали, что использование корицы или ее компонентов, таких как эвгенол, коричный альдегид и коричная кислота, может положительно повлиять на когнитивную функцию. Исследования in vitro также продемонстрировали, что добавление корицы или коричного альдегида в клеточную среду может уменьшить агрегацию тау, бета-амилоида и повысить жизнеспособность клеток.

Из двух клинических исследований одно было проведено на подростках, а другое - на преддиабетических взрослых в возрасте 60 лет и младше. В первом исследовании подростков просили жевать жевательную резинку с корицей, а во втором участники ели белый хлеб с двумя граммами корицы. Жевание жевательной резинки с корицей улучшает функцию памяти и снижает беспокойство. Напротив, клиническое исследование взрослых с преддиабетическим состоянием не выявило значительных изменений когнитивной функции после употребления корицы.

В целом, систематический обзор предполагает, что корица и некоторые из ее активных компонентов могут оказывать положительное влияние на работу человеческого мозга, улучшая память и способность к обучению.