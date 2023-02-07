За что карри лаксу так любят туристы со всех континентов

Из кокосового молока с лапшой и бодрящей смеси специй, пряностей и приправ повара готовят фирменный огненно-оранжевый суп. Очень вкусно и очень остро!

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, новый тренд предпочитают туристы со всего мира и непонятно, кто выиграет в соперничестве с японским супом том-ямом. Эта острая "штучка" похожа на яркое гастрономическое приключение. А еще карри лакса отличается потрясающим и необычным вкусом. Давайте знакомиться поближе.

Что такое лакса и откуда родом

Это блюдо представляет из себя лапшу в пряном бульоне с добавлением кокосового молока, гарнированную креветками, рыбой, курицей или мясом (всем вместе или в различных сочетаниях), зеленью и другими ингредиентами.

Лакса в различных вариациях распространена в Юго-Восточной Азии, в Малайзии, Сингапуре, Китае и других странах. Точная родина лаксы доподлинно неизвестна, поэтому первенство постоянно оспаривается. Сходятся спорщики в одном - история создания блюда начинается с XV века (период культуры перенакан).

Лакса Лемак: классика жанра

Классическим вариантом принято считать лаксу Лемак и Асам лаксу. Их готовят на территории Малайзии, в основе бульона головы и панцири креветок или сушеные креветки. Незадолго до готовности вливают кокосовое молоко или сливки.

Яркий вкус придает паста из специй, которая добавляется в бульон. Местные называют ее "ремпа", и она включает красный перец чили, лук, чеснок, корень имбиря, куркуму.

Не возбраняются кулинарные "фантазии", на стадии сборки в бульон закладывают готовые креветки, куриное филе, моллюсков, обжаренные во фритюре кубики тофу, ростки фасоли, соломку из свежего огурца, отварное яйцо. Для лаксы обязательны "украшения" - вьетнамская мята и нарезанный цветком факельный имбирь.

В Сингапуре не только прижилась, но и расцвела фастфудная вариация этого блюда - катонг лакса.