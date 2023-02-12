Замороженные фрукты и овощи менее полезны, чем свежие?

Утверждают, что свежие овощи, даже тепличные, всегда лучше консервированных или замороженных, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

А на самом деле?

Не все свежие фрукты, овощи, зелень свежи одинаково. В нескольких исследованиях показано, что при хранении в холодильнике или при комнатной температуре питательные вещества довольно быстро разрушаются. Вдобавок фрукты и овощи часто собирают недозревшими, чтобы они дольше не портились.

Плоды для заморозки, наоборот, зачастую снимают спелыми, когда в них, как правило, больше всего питательных веществ. Обычно их обдают кипятком или паром, а уже затем замораживают - первоначальные потери могут быть существенными, но потом вещества в продуктах разрушаются медленнее.

Правда, сравнительных исследований опубликовано не так уж много, а значительная часть тех, что есть, проведена пищевыми компаниями, на их деньги или учеными, которые получают от них поддержку. По сравнению с независимыми исследованиями в таких работах чаще получаются результаты, которые играют на руку бизнесу. С этими оговорками можно сказать, что питательная ценность замороженных и свежих плодов и зелени сопоставима.

Однако есть и другие важные факторы, кроме обработки, которой подвергаются (или не подвергаются) продукты перед продажей.

Многие плоды и зелень можно съесть сырыми, а можно добавить, например, в пирог или рагу. Во втором случае из-за жара в них останется меньше питательных веществ.

Замороженные плоды и зелень часто дешевле свежих, а цены на них меньше подвержены сезонным колебаниям. Разница получается еще заметнее с учетом, что свежие продукты чаще портятся. Потратив одну и ту же сумму, можно съесть больше - и получить больше питательных веществ, даже если их содержание в пересчете на единицу массы ниже.

После разморозки одни плоды и зелень почти не отличаются вкусом и текстурой от свежих, а другие намного уступают. Того, что не нравится, много не съешь. Вдобавок замороженные продукты годятся не для всех блюд.

Замороженные фрукты и овощи продаются мытыми, а иногда и нарезанными, поэтому приготовить их можно быстрее. Иногда бывает некогда возиться с грязью на моркови или картофельной кожурой, и кто-то в этом случае предпочтет поесть овощи в другой раз.

В замороженные продукты иногда добавляют сахар, соль или другие вещества, и бывает трудно понять, каково их количество.

Всемирная организация здравоохранения советует ежедневно есть не менее 400 г овощей и фруктов, за исключением крахмалистых корнеплодов. В рекомендациях не говорится, какими они должны быть. Но, чтобы добрать нужное количество, их стоит использовать для перекуса, а с замороженными это не получится. Центры по контролю и профилактике заболеваний также рекомендуют есть фрукты и овощи: как свежие, так и замороженные, консервированные или сушеные (но обращая внимание на добавленный сахар).

Что в сухом остатке?



Надежных данных мало, но имеющиеся указывают на то, что пищевая ценность свежих и замороженных фруктов, овощей, зелени сопоставима. Есть какие-нибудь плоды лучше, чем никакие.