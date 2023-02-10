Какая пицца идеально подойдет вашему знаку зодиака?

Все мы любим пиццу. Но какая пицца создана именно для вашего знака зодиака? Может быть, гавайская? Или с грибами и трюфелем? Прислушаемся к советам специалистов, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Овен (21 марта - 19 апреля) - Пицца с салями

Овны определенно знают, что такое настоящий вкус к жизни, и пицца им нужна соответствующая. Пицца с салями - отличный выбор. Насыщенный вкус, тонкая хрустящая корочка, достаточное количество сыра - все, что нужно Овну. Если вы хотите доставить этому знаку зодиака еще больше удовольствия, отведите его в лучшую пиццерию (ведь Овнам нужно "лучшее из лучших").

Телец (20 апреля - 20 мая) - Пицца с прошутто и рукколой

Телец любит получать удовольствие от всего, в том числе и от пиццы. Неудивительно, что они без ума от изысканного сочетания вкуснейшего прошутто, горьковатой рукколы и ароматного теста. Вкус непростой, и оценить его могут не все, но Тельцы точно будут в восторге.

Близнецы (21 мая - 20 июня) - Пицца Гавайская

Близнецы - очень социальный знак зодиака, который любит находиться в компании так же, как любит хорошую еду. Вечеринка с Близнецами точно не обойдется без популярной пиццы с ананасами и ветчиной!

Рак (21 июня - 22 июля) - Пицца "Четыре сыра"

Сырная пицца - настоящая классика. Рак не будет заморачиваться и портить вкус пиццы различными добавками - он будет придерживаться основ. Этот знак зодиака закажет любимую, знакомую пиццу в любимом месте и будет наслаждаться ей в кругу близких людей.

Пицца "Четыре сыра" для Рака

Лев (23 июля - 22 августа) - Пицца "Суприм"

Специи, мясо, сыр и овощи - вот идеальная начинка для пиццы Львов. У этого знака зодиака пицца должна быть такой же авангардной, как его жизнь. Львы отправятся есть такую пиццу в хороший итальянский ресторан и буду запивать ее красным вином.

Дева (23 августа - 22 сентября) - Пицца "Маргарита"

Эта пицца так же элегантна, как и Дева. Сочетание томатного соуса, сыра и базилика должно быть выполнено идеально, ведь ни один знак зодиака не уделяет столько внимания деталям, как Дева. А еще она скорее всего будет есть пиццу с помощью ножа и вилки.

Весы (23 сентября - 22 октября) - Пицца с грибами и трюфелем

Вероятность того, что вы придете в изысканную, дорогую пиццерию и не найдете в меню пиццы с грибами и трюфелем, очень мала. Сбалансированное сочетание ингредиентов точно понравится Весам. Кроме того, они любят дорогую и красивую еду, поэтому трюфельная стружка на пицце их точно покорит.

Скорпион (23 октября - 21 ноября) - Мясная пицца

Делай со страстью или не делай вообще - вот девиз Скорпионов. Добавьте в пиццу пепперони, ветчину и бекон, чтобы сделать ее сытной и острой - такой, какая точно понравится Скорпиону. И этот знак зодиака не любит делиться, поэтому, скорее всего, вам придется заказать еще одну.

Стрелец (22 ноября - 21 декабря) - Пицца барбекю

Стрелец - настоящий авантюрист, полный энтузиазма, поэтому вкус его пиццы должен быть...захватывающим. Острый соус барбекю, пикантная курочка и кольца сладкого лука - перед такой пиццей стрельцы точно не смогут устоять. Вряд ли они будут есть ее дома или в ресторане - вероятнее, Стрельцы закажут пиццу с собой и будут поедать ее, наслаждаясь красивым закатом.

Козерог (22 декабря - 19 января) - Пицца "Пепперони"

Козероги любят придерживаться инструкций в любом деле, поэтому традиционная пицца "Пепперони" - точно для них. Для этого знака зодиака важная только одна добавка. Чтобы получить максимум удовольствия, Козерог пойдет в любимую пиццерию рядом с домом.

Водолей (20 января - 18 февраля) - Овощная пицца

Дайте ему все самое вкусное! Водолей всегда выберет "интересную" пиццу, например со свежими овощами и фермерским сыром. Да, этот знак зодиака проявляет оригинальность, даже когда дело касается пиццы.

Рыбы (19 февраля - 20 марта) - Пицца со страчателлой и базиликом

О восхитительной пицце с воздушным сыром и листьями свежего базилика можно только мечтать. А мечты нужно исполнять! Каждый кусочек этой божественной пиццы приносит с собой бурю эмоций - отлично подойдет для такого чувствительного знака, как Рыбы.