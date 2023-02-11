6 классических рецептов глинтвейна
Чтобы согреться в холодный зимний вечер, прогнать хмурое настроение и укрепить иммунитет, Day.Az со ссылкой на thesymbol.ru представляет рецепты горячего алкогольного напитка глитвейн.
Классический глинтвейн
- Вода - 100 мл
- Сухое столовое вино - 750 мл
- Яблоко - 1 штука
- Апельсин - 1 штука
- Лимон - 1 штука
- Корица - 2 палочки
- Гвоздика - несколько цветков
- Имбирь - 1 ломтик
- Мускатный орех - 1/4 ч. л.
Смешать в кастрюле корицу, гвоздику, имбирь и мускатный орех. Залить смесь водой, довести до кипения, после чего процедить и настоять в течение 10 минут. Затем влить в кастрюлю с отваром сухое столовое вино и добавить порезанные ломтиками яблоко, апельсин и лимон. Постепенно нагреть напиток и, не дав ему закипеть, снять с огня. Разлить готовый глинтвейн по бокалам и украсить долькой апельсина.
Глинтвейн в белом
- Сухое белое вино - 500 мл
- Апельсин - 1 штука
- Коричневый сахар - 50 г
- Корица - 1 палочка
- Мускатный орех - 1/4 ч. л.
- Душистый черный перец - 1/4 ч. л.
Положить в кастрюлю корицу, посыпать ее коричневым сахаром, мускатным орехом и душистым черным перцем. Сюда же поместить дольки апельсина и залить все белым вином. Томить смесь на умеренном огне, пока полностью не растворится сахар. Далее варить еще 5-6 минут, после чего процедить и разлить по бокалам.
Клюквенный глинтвейн
- Клюквенный сок или морс - 1 л
- Апельсиновый сок - 1 стакан
- Портвейн - 400 мл
- Вода - 100 мл
- Сахар - 4 ст. л.
- Корица - 6 палочек
- Черный перец - 5-6 горошин
- Бадьян - несколько цветков
- Имбирь - 1 ломтик
- Кумкват - несколько ломтиков
Смешать корицу, черный перец, цветки бадьяна, ломтик имбиря и сахар. Залить смесь клюквенным соком или морсом, добавить апельсиновый сок и воду. Довести напиток до кипения на медленном огне, накрыть крышкой и дать настояться 5-10 минут. Затем снова подогреть напиток, влить портвейн, дать смеси закипеть. Перед подачей процедить глинтвейн, разлить по бокалам и украсить ломтиками кумквата.
Золотой глинтвейн
- Красное вино - 750 мл
- Апельсин - 1 штука
- Молотая корица - 1 щепотка
- Гвоздика - несколько цветков
- Мед - 2 ст. л.
- Черный перец - 5-6 горошин
- Соль - 1 щепотка
- Красное вино - 300 мл
- Красный портвейн - 750 мл
- Шерри - 750 мл
- Мадера - 750 мл
- Бренди - 100 мл
- Сахар-рафинад - 230 г
- Лимон - 3 штуки
- Корица - 1 палочка
- Гвоздика - несколько цветков
- Мускатный орех - 1/4 ч. л.
- Кардамон - 1/4 ч. л
- Миндаль - 1 горсть
- Изюм - 1 горсть
В большую кастрюлю налить красное вино, высыпать кардамон и гвоздику и положить палочку корицы. Добавить красный портвейн, сладкое вино шерри и мадеру. Нагреть смесь на слабом огне. Выложить в дуршлаг кусочки рафинада и установить его над пустой кастрюлей. Сверху тонкой струей вылить на него подогретый бренди и поджечь сахарную смесь. Когда она прогорит, соединить ее с винным ассорти и размешивать до тех пор, пока сахар полностью не растворится. Нарезать три лимона тонкими ломтиками и высыпать в кастрюлю. Дать глинтвейну настояться, процедить, разлить по бокалам и украсить миндалем с изюмом.
Безалкогольный глинтвейн
- Виноградный сок - 3 стакана
- Вода - 3 стакана
- Яблоко - 1 штука
- Апельсин - 1 штука
- Цедра 1 лимона
- Изюм - 1 горсть
- Молотая корица - 1 щепотка
- Гвоздика - несколько цветков
- Имбирь - 1 ломтик
- Кардамон - 1/4 ч. л.
Влить сок с водой в кастрюлю, добавить специи: корицу, гвоздику, имбирь и кардамон. Дополнить дольками апельсина, цедрой лимона, яблоком и изюмом. Выдерживаем смесь на медленном огне, не доводя до кипения, после чего накрываем крышкой и настаиваем 5-10 минут. Бокалы с ароматным напитком украшаем свежими фруктами и ягодами.
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