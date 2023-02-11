6 классических рецептов глинтвейна

Чтобы согреться в холодный зимний вечер, прогнать хмурое настроение и укрепить иммунитет, Day.Az со ссылкой на thesymbol.ru представляет рецепты горячего алкогольного напитка глитвейн.

Классический глинтвейн

Вода - 100 мл

Сухое столовое вино - 750 мл

Яблоко - 1 штука

Апельсин - 1 штука

Лимон - 1 штука

Корица - 2 палочки

Гвоздика - несколько цветков

Имбирь - 1 ломтик

Мускатный орех - 1/4 ч. л.

Смешать в кастрюле корицу, гвоздику, имбирь и мускатный орех. Залить смесь водой, довести до кипения, после чего процедить и настоять в течение 10 минут. Затем влить в кастрюлю с отваром сухое столовое вино и добавить порезанные ломтиками яблоко, апельсин и лимон. Постепенно нагреть напиток и, не дав ему закипеть, снять с огня. Разлить готовый глинтвейн по бокалам и украсить долькой апельсина.

Глинтвейн в белом

Сухое белое вино - 500 мл

Апельсин - 1 штука

Коричневый сахар - 50 г

Корица - 1 палочка

Мускатный орех - 1/4 ч. л.

Душистый черный перец - 1/4 ч. л.

Положить в кастрюлю корицу, посыпать ее коричневым сахаром, мускатным орехом и душистым черным перцем. Сюда же поместить дольки апельсина и залить все белым вином. Томить смесь на умеренном огне, пока полностью не растворится сахар. Далее варить еще 5-6 минут, после чего процедить и разлить по бокалам.

Клюквенный глинтвейн

Клюквенный сок или морс - 1 л

Апельсиновый сок - 1 стакан

Портвейн - 400 мл

Вода - 100 мл

Сахар - 4 ст. л.

Корица - 6 палочек

Черный перец - 5-6 горошин

Бадьян - несколько цветков

Имбирь - 1 ломтик

Кумкват - несколько ломтиков

Смешать корицу, черный перец, цветки бадьяна, ломтик имбиря и сахар. Залить смесь клюквенным соком или морсом, добавить апельсиновый сок и воду. Довести напиток до кипения на медленном огне, накрыть крышкой и дать настояться 5-10 минут. Затем снова подогреть напиток, влить портвейн, дать смеси закипеть. Перед подачей процедить глинтвейн, разлить по бокалам и украсить ломтиками кумквата.

Золотой глинтвейн

Красное вино - 750 мл

Апельсин - 1 штука

Молотая корица - 1 щепотка

Гвоздика - несколько цветков

Мед - 2 ст. л.

Черный перец - 5-6 горошин

Соль - 1 щепотка

Подогреть красное вино в кастрюле, высыпать в нее гвоздику, молотую корицу, добавить мед и порезанный ломтиками вместе с цедрой апельсин, а после - черный перец и соль. Нагреть смесь, не доводя ее до кипения, настоять и разлить по бокалам. Скандинавский глинтвейн

Красное вино - 300 мл

Красный портвейн - 750 мл

Шерри - 750 мл

Мадера - 750 мл

Бренди - 100 мл

Сахар-рафинад - 230 г

Лимон - 3 штуки

Корица - 1 палочка

Гвоздика - несколько цветков

Мускатный орех - 1/4 ч. л.

Кардамон - 1/4 ч. л

Миндаль - 1 горсть

Изюм - 1 горсть

В большую кастрюлю налить красное вино, высыпать кардамон и гвоздику и положить палочку корицы. Добавить красный портвейн, сладкое вино шерри и мадеру. Нагреть смесь на слабом огне. Выложить в дуршлаг кусочки рафинада и установить его над пустой кастрюлей. Сверху тонкой струей вылить на него подогретый бренди и поджечь сахарную смесь. Когда она прогорит, соединить ее с винным ассорти и размешивать до тех пор, пока сахар полностью не растворится. Нарезать три лимона тонкими ломтиками и высыпать в кастрюлю. Дать глинтвейну настояться, процедить, разлить по бокалам и украсить миндалем с изюмом.

Безалкогольный глинтвейн

Виноградный сок - 3 стакана

Вода - 3 стакана

Яблоко - 1 штука

Апельсин - 1 штука

Цедра 1 лимона

Изюм - 1 горсть

Молотая корица - 1 щепотка

Гвоздика - несколько цветков

Имбирь - 1 ломтик

Кардамон - 1/4 ч. л.

Влить сок с водой в кастрюлю, добавить специи: корицу, гвоздику, имбирь и кардамон. Дополнить дольками апельсина, цедрой лимона, яблоком и изюмом. Выдерживаем смесь на медленном огне, не доводя до кипения, после чего накрываем крышкой и настаиваем 5-10 минут. Бокалы с ароматным напитком украшаем свежими фруктами и ягодами.