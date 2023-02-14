Как приготовить грибное рагу на 10 порций
Day.Az представляет рецепт приготовления грибного рагу на 10 порций:
Ингредиенты:
400 г лука
60 г чеснока
1 кг. шампиньонов
500 г грибов портобелло
500 г сушеных грибов
150 г сливочного масла
Соль и перец по вкусу
Метод приготовления
1. Замочите сушеные грибы в теплой воде на 1 час. Выньте их из жидкости и крупно нарежьте. Отложите жидкость для бульона.
2. Лук и чеснок нарежьте брюнуазом. Тушите на сливочном масле (60 г) на слабом огне.
3. Все грибы порежьте на четвертинки.
4. Добавьте в кастрюлю сушеные грибы и тушите в течение 5 минут.
5. Добавьте свежие грибы, тушите 5 минут, затем добавьте жидкость из сушеных грибов. Варите на медленном огне 20 минут.
Подача
Нагрейте рагу и подавайте в тарелке, украсив петрушкой или зеленым луком.
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