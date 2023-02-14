Как приготовить грибное рагу на 10 порций

Day.Az представляет рецепт приготовления грибного рагу на 10 порций:

Ингредиенты:

400 г лука

60 г чеснока

1 кг. шампиньонов

500 г грибов портобелло

500 г сушеных грибов

150 г сливочного масла

Соль и перец по вкусу

Метод приготовления

1. Замочите сушеные грибы в теплой воде на 1 час. Выньте их из жидкости и крупно нарежьте. Отложите жидкость для бульона.

2. Лук и чеснок нарежьте брюнуазом. Тушите на сливочном масле (60 г) на слабом огне.

3. Все грибы порежьте на четвертинки.

4. Добавьте в кастрюлю сушеные грибы и тушите в течение 5 минут.

5. Добавьте свежие грибы, тушите 5 минут, затем добавьте жидкость из сушеных грибов. Варите на медленном огне 20 минут.

Подача

Нагрейте рагу и подавайте в тарелке, украсив петрушкой или зеленым луком.