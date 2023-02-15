Рецепт приготовления супа из брокколи
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Day.Az при подержке CASA Baku представляет рецепт приготовления супа из брокколи на 6 порций:

Ингредиенты:

1 кг брокколи

400 г лука

50 г сливочного масла

100 г сливок

2 л куриного бульона

Соль и перец по вкусу

Метод приготовления

1. Нарежьте брокколи и лук. Оставьте несколько соцветий брокколи для декора.

2. Потушите лук со сливочным маслом, пока он не станет мягким.

3. Добавьте брокколи и готовьте еще 5 минут.

4. Влейте куриный бульон и дайте покипеть 30 минут.

5. Измельчите ингредиенты и варите до желаемой густоты.

Подача

1. Доведите суп до кипения. Добавьте сливки и перемешайте.

2. Влейте суп в тарелку и украсьте брокколи.