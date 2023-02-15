https://news.day.az/gurmaniya/1537907.html Рецепт приготовления супа из брокколи
Рецепт приготовления супа из брокколи
Day.Az при подержке CASA Baku представляет рецепт приготовления супа из брокколи на 6 порций:
Ингредиенты:
1 кг брокколи
400 г лука
50 г сливочного масла
100 г сливок
2 л куриного бульона
Соль и перец по вкусу
Метод приготовления
1. Нарежьте брокколи и лук. Оставьте несколько соцветий брокколи для декора.
2. Потушите лук со сливочным маслом, пока он не станет мягким.
3. Добавьте брокколи и готовьте еще 5 минут.
4. Влейте куриный бульон и дайте покипеть 30 минут.
5. Измельчите ингредиенты и варите до желаемой густоты.
Подача
1. Доведите суп до кипения. Добавьте сливки и перемешайте.
2. Влейте суп в тарелку и украсьте брокколи.
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