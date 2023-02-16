https://news.day.az/gurmaniya/1537909.html Рецепт приготовления рыбного тартара
Рецепт приготовления рыбного тартара
Day.Az представляет рецепт приготовления рыбного тартара на 10 порций:
Ингредиенты:
1 кг филе камбалы
300 г красного лука
20 г чеснока
20 г петрушки
40 г каперсов
40 г корнишонов
20 г дижонской горчицы
Соль и перец по вкусу
Метод приготовления
1. Нарежьте все овощи и консервы брюнуазом (мелкие кубики).
2. Нарежьте камбалу брюнуазом и оставьте в холодильнике.
3. Выжмите лимонный сок.
Подача
1. Смешайте камбалу, овощи, каперсы и горчицу.
2. Приправьте тартар лимонным соком, солью и перцем.
3. Украсьте яйцом-пашот и петрушкой.
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