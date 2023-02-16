Рецепт приготовления рыбного тартара

Day.Az представляет рецепт приготовления рыбного тартара на 10 порций:

Ингредиенты:

1 кг филе камбалы

300 г красного лука

20 г чеснока

20 г петрушки

40 г каперсов

40 г корнишонов

20 г дижонской горчицы

Соль и перец по вкусу

Метод приготовления

1. Нарежьте все овощи и консервы брюнуазом (мелкие кубики).

2. Нарежьте камбалу брюнуазом и оставьте в холодильнике.

3. Выжмите лимонный сок.

Подача

1. Смешайте камбалу, овощи, каперсы и горчицу.

2. Приправьте тартар лимонным соком, солью и перцем.

3. Украсьте яйцом-пашот и петрушкой.