Три самых полезных необычных ингредиента, на которые стоит обратить внимание в 2023 году

Этническая кухня и полезная пища - два ключевых гастрономических тренда в 2023 году. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ рассказывает, какие именно специи и рецепты станут хитами этого года, и откуда шеф-повара мира черпают новые идеи.

Агентство маркетинговых коммуникаций Wunderman Thompson в ежегодном отчете The Future 100: Trends and Changes to Watch in 2023 назвало три самых полезных и интересных ингредиента, которые в этом году подарят нам кухни народов мира.

Ачиоте

Специя ачиоте, или аннато - ярко-красные семена кустарника Bíxa orellána, или помадного дерева. Эти семена, которые измельчают в порошок, при добавлении в пищу придают ей красно-оранжевый цвет и необычный, сладковато-копченый вкус. Также ачиоте добавляют в масло для заправки и жарки, или делают из него пасту с уксусом, в которой маринуют мясо.

Ачиоте - неизменный ингредиент мексиканской и карибской кухни, его добавляют в блюда из рыбы или курицы. Новообретенная популярность приправы отражает растущий интерес к народной кухне. Многие повара в крупных ресторанных сетях все чаще используют эту специю, включая в меню для переосмысления традиционных блюд.

Сычуаньский перец

Сычуаньский, он же китайский или японский перец, или перец саншо - семена перечного дерева Zanthoxylum piperitum, которое знакомо не только кулинарам, но и любителям искусства бонсай. Специя делается из семян растений, похожих на коробочки с черными зернами. Их измельченные и обжаренные оболочки придают блюдам свежий холодный аромат и слегка жгучий "электрический" привкус на языке.

Перец саншо - неотъемлемый ингредиент японской и китайской кухни. Эксперты полагают, что представители поколения Z все больше интересуются народной кухней с историей и традициями, а значит и японские рецепты будут становиться популярнее.

Йопен

Йопен - название кустарника Ilex vomitoria, или чайного падуба на языке индейцев Северной Америки. Он растет на юго-востоке материка, и только это растение региона содержит натуральный кофеин. Черный тонизирующий напиток из его сладковато-землистых стеблей и листьев называли "кассина", он ценился и среди индейцев, и среди колонистов, и даже продавался в Европе.

С распространением чая и кофе кассина потеряла популярность, и чайный падуб стал декоративным растением. Однако сейчас все больше кафе и магазинов Америки вновь предлагают кассину, теперь под традиционным названием йопен. Можно ожидать, что скоро этот черный напиток вернет себе всемирную славу.