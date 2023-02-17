В Японии появились вендинговые автоматы с черной икрой и стейками вагю

В Японии запустили производство вендинговых автоматов, в которых можно купить деликатесы ресторанного уровня - в частности, стейки вагю и черную икру. Об этом сообщает Japan Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Высокотехнологичные автоматы высотой более 180 см позволяют приобретать охлажденные и замороженные продукты и готовые блюда - в том числе, супы с лапшой уровня ресторана со звездами Michelin и сашими.

"Потребителей действительно привлекла возможность приготовить и съесть еду ресторанного уровня дома", - сообщил изданию Томонори Йошида, глава департамента по продукту и специалист по холодильным установкам компании Sanden Retail Systems, производящей такие автоматы.

Компания запустила производство холодильных установок, работающих как вендинговые автоматы, в 2021 году, когда люди проявляли склонность ограничивать контакты с окружающими, а торговым точкам рекомендовали сократить часы работы.