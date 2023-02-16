Восточная сладкая сказка

Day.Az представляет статью кулинарного эксперта, автора и руководителя проекта DIYAR.AZ "Гастрономическая карта Азербайджана", вице-президента международной федерации ресторанного спорта WFRS Нигяр Амирбековой.

Так уж сложилось, что будучи представителем совсем иной профессии (Инженер - экономист, Выпускница Азербайджанской Нефтяной Академии), уже более 20 лет я занимаюсь кулинарией. И вот, завершив одно из очередных гастрономических мероприятий, я вместе с турецкими гостями, отправилась в кафе Кёз Кюнефе что в центре города недалеко от Азербайджанской Государственной Консерватории. Было достаточно поздно, да еще и после очередного застолья, мы с коллегами приняли приглашение турецких владельцев ресторана, совсем не собираясь есть. Но, не тут то было. Гостеприимные хозяева заведения стали быстро заставлять стол изысканными яствами, перед которыми устоять было невозможно. Искусители. Разновидности турецкой пахлавы и другой восточной выпечки забили весь стол (особо отмечу бурма кадаиф с грецкими орехами, попробуйте обязательно, это нечто!). Из кухни стал доноситься соблазнительный аромат пиде (лепешка) с сыром. Его тоже рекомендую попробовать. Приготовлен в пицца печи, но вкус и вид как будто пекли в дровяной. И вот казалось бы, когда уже ну совсем стоп, выносят ее, красавицу Кюнефе.

Turkish Künefe (кюнефе) - знаменитый турецкий десерт. Родиной кюнефе является Антакья.

На мой взгляд, кюнефе - это королева турецких десертов!

Её подают только в тёплом свежеприготовленном виде.

Гастрономический экстаз охватывает вас моментально уже при визуальном восприятии этого десерта.

Золотая румяная корочка переливающаяся от отблесков медового сиропа, обволакивающего ниточки хрустящего теста, обильно посыпанного фисташками ярко-зеленого цвета, сверху шарик мороженого из Мараша, начинающего еле подтаивать на теплом ароматном десерте, мммммммммм.

Кюнефе нужно есть немедленно, пока десерт ещё тёплый и запивать насыщенным черным турецким чаем.

Иногда турецкую кюнефе подают с каймаком (густые сливки 45 процентов жирности).

Классический турецкий кюнефе готовится из теста кадаиф (kadayıf) и несоленого хорошо плавящегося козьего сыра. Тесто кадаиф - это тонкие нити, напоминающие домашнюю нежно порезанную лапшу. В Турции для этого десерта используют специальный легкоплавкий козий сыр, он был создан именно для Кюнефе.

Классическая подача - порционная в небольших специальных алюминиевых тарелочках.

Здесь в Кёз Кюнефе мы не увидели алюминиевых тарелочек как например на Египетском базаре в Стамбуле, но съели мы точно что-то потрясающее. Все дело в том, что готовят кюнефе прямо в этом ресторане. То есть нет покупных ингредиентов. Даже мороженое у них своё. Пышная и манящая кюнефе просто была подана на фарфоровой тарелке, но поверьте, вкуснее я не ела! Даже в самой Турции. Браво.