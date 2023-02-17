9 спорных, но популярных комбинаций продуктов

Есть сочетания продуктов, которые на первый взгляд кажутся странными, а после пробы переходят в категорию навсегда любимых. Мы изучили поварские форумы, пообщались с друзьями, живущими в разных странах, и отобрали необычные сочетания, которые можно проверить на практике уже сегодня

Картофель фри и молочный коктейль

Обмакивание картофеля фри в молочный коктейль - популярное американское развлечение. Оно появилось в 50-е г. и стало примером дружбы солёного и сладкого вкусов. В 1969 г в США открылась сеть Wendy 's Frosty и её основатель Дэйв Томас ввёл в меню даже специальное блюдо, закрепив союз горячего картофеля фри и холодного густого молочного коктейля.

В интервью сотрудники сети признаются, что именно эта солёно-сладкая, горяче-холодная парочка работает на отлично. Она, в хорошем смысле, сбивает с толку вкусовые рецепторы и надолго запоминается.

Картофель фри американцы также сочетают и с мягким мороженым. Многие используют брусочки в качестве ложки, зачерпывая холодный десерт.

Арахисовое масло, маринованные огурцы и гамбургеры

Вы любите домашние гамбургеры? Попробуйте приготовить их, используя вместо томатного соуса арахисовую пасту. В дополнение к сладости и ореховому вкусу, которые усложняют вкусовой профиль бургеров, арахисовая паста придаёт блюду интересную текстуру.

Сначала гамбургеры с арахисовой пастой стали популярны в Индиане, а теперь их полюбили и в закусочных Нью-Йорка. Вполне возможно, что скоро такие бургеры появятся и в меню российских заведений быстрого питания. Или можно просто ввести в меню наших кафе и ресторанов любимый тост Элвиса Пресли, в котором сочетались банан, арахисовая паста и поджаренный бекон.

Кстати, арахисовая паста хорошо сочетается ещё с маринованными огурцами. Предполагается, что эта парочка появилась во время Второй мировой войны, как дешёвая и сытная еда. Американские шефы считают, что сочетание вкуса маринада с арахисовой пастой имитирует острый вкус блюд Южной и Восточной Азии. Когда эта комбинация используется для гамбургеров, она даёт блюду больше сладости, чем кислоты.

Сахар, сливочное масло и хлеб

Сочетание жира и сахара было популярно всегда. Так мы устроены, что эта пара нравится почти всем. А игра текстур - зернистый сахар в сочетании с мягким сливочным маслом и хрустящим/мягким хлебом - дополнительный бонус для этой великолепной троицы.

В Европе многие считают, что такое сочетание характерно для ирландских завтраков и чаепитий, но мы хорошо знаем, что кусок нарезного белого батона со сливочным маслом и сахаром - ностальгическая любовь многих, кто родился в СССР.

Ананас и пицца

Мы уже подробно писали про появление гавайской пиццы, объяснили, почему она стала так популярна в мире и за что её не любят итальянцы - см. здесь. Но в этой подборке упомянем её ещё раз.

Сочетание консервированного ананаса и варёной ветчины для приготовления пиццы регулярно вызывает жаркие споры. Появилось оно не на Гавайях, а в Онтарио, Канада, где в 1960-х гг. греческий иммигрант Сэм Панопулос открыл пиццерию и экспериментировал с различными начинками. Консервированные ананасы тогда называли "гавайские", и грек решил назвать так и свою пиццу. Его творение открыло миру новый взгляд на традиционное итальянское блюдо и теперь гавайскую пиццу готовят по всему миру.

Интересно, что пока итальянцы воюют с ананасом в пицце, другая фруктовая начинка незаметно завоёвывает место под солнцем. В пиццу стали добавлять ломтики бананов. Они способны преобразить любую пиццу, начиная от "Маргариты" и заканчивая пиццей "4 сыра". Кто это придумал? Банановая пицца с карри и подкопчённым сыром уже сейчас представлена в меню шведских пиццерий.

Красное вино и кока-кола

Смешивание красного вина с кока-колой популярно в Испании. Такую комбинацию часто называют Калимочо (Calimocho). Этот коктейль идеально подходит для жарких летних дней, поэтому к дуэту, проверенному практикой вечеринок около бассейна, добавляется ещё и лёд.

Самый популярный способ приготовить калимочо - вылить половину 2-литровой бутылки кока-колы в графин и добавить 1 бутылку дешёвого красного вина. Сладкий вкус и пузырьки - отличное сочетание, которое дополняет винная кислотность.

Чеддер и пирог с яблоками

Некоторые, возможно, никогда не слышали о сочетании сыра и яблочного пирога. Все уже привыкли к шарику ванильного мороженого рядом с ароматной фруктовой выпечкой. Но для жителей Великобритании, Канады и некоторых американских штатов, где производится много молока и сыра - такое угощение очень привычно.

Предположительно, сочетание появилось в XVII в. в Англии, когда сладких сортов яблок не было, а про морозильные камеры ещё никто не слышал. Сыр заменял мороженое, придавал сладость и интересную текстуру. Сейчас предпочтение отдаётся островатому сыру чеддер - он как раз немного гасит сладость современных яблок. Чеддер натирают на тёрке или нарезают тонкими кусочками и выкладывают на пирог и подпекают под грилем. Ещё измельчают и добавляют в тесто или в начинку.

Рис и кетчуп

Вы скажите: нашли чем удивить! И будете отчасти правы - некоторые россияне едят с кетчупом всё, в том числе и отварной рис, но это происходит не ради риса, а просто в угоду любви к кетчупу, способному заглушить своим вкусом всё.

На Филиппинах ситуация другая. Там кетчуп, приготовленный с большим количеством бананов - традиционная и продуманная остро-сладкая приправа к рису.

Бекон и кленовый сироп

Если вы любите бекон, особенно жареный, немного хрустящий, но хорошо жующийся, попробуйте сбрызнуть его перед подачей кленовым сиропом или жидким мёдом. Эта сладкая добавка по-новому раскрывает вкус свинины. Он становится богаче и разнообразнее. Такую парочку отлично использовать для приготовления гамбургеров, заворачивать в блинчики или подавать с бельгийскими вафлями. Если есть время и желание экспериментировать, добавьте к бекону и кленовому сиропу/мёду запечённые овощи, например, морковку и/или лук.

Дыня и итальянская вяленая ветчина

Ещё одно сочетание, о котором много говорят и спорят. Есть сведения, что сочетание холодных влажных продуктов с горячими сухими было традиционным во времена Римской империи для повышения уровня иммунитета. Но сочетание дыни и прошутто (пармской ветчины) стало популярным только в 1960-х гг. Именно тогда придумали оборачивать кусочки сочной, зрелой дыни в почти прозрачные ломтики сухой солёной свинины. Многие сравнивают эту пару с сочетанием сыра и фруктов, и ничего не имеют против, если к ней добавляют немного оливкового масла "экстра вирджин" или бальзамического уксуса.

В Италии иногда вместо дыни используют спелый инжир или грушу, но лидерство всё равно держит дыня, чаще всего канталупа.