Веганство может быть вреднее для климата, чем потребление мяса

Ученые из Университета штата Джорджия выяснили, что веганство может наносить больше вреда планете, чем умеренное употребление мяса. Исследование опубликовано в Journal of Political Ecology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Животноводство - один из главных источников парниковых газов, которые вносят существенный вклад в глобальное изменение климата. Поэтому многие люди отказываются от мяса и других животных продуктов.

Ученые выяснили, что многие соевые продукты, которые веганы используют для получения достаточного количества белка, производят вдали от потребителя. Чаще всего - в Индии, Малайзии и Нигерии. Для этого подвергают вырубке большие участки лесов. Таким образом веганы могут неумышленно вредить жителям этих стран.

Кроме того, транспортировка продуктов сама по себе сопряжена с выбросом парниковых газов. Вред приносит также транспортировка пальмового масла - еще одного частого компонента веганской диеты.

Исследователи также продемонстрировали, что малые животноводческие фермы с короткими цепочками поставок могут наносить меньший вред окружающей среде, чем крупные производители, поэтому в целом умеренное потребление мяса может быть более полезно для планеты, чем массовый переход на веганство.