5 продуктов, которые нельзя есть каждый день

Вы знали о том, что некоторые полезные и вкусные продукты нельзя есть каждый день? Они могут серьезно навредить вашему здоровью, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Расскажем подробнее о том, какие продукты могут принести больше вреда, чем пользы, и почему их нельзя есть каждый день.

1. Красное мясо.

Этот ценный источник животного белка, необходим нашему организму. Красное мясо богато железом, которое участвует в процессе нормального кроветворения. А белок в его составе становится основой для строительства новых клеток. Вот только есть его нужно не чаще трех раз в неделю. Дело в том, что для переваривания мяса организму потребуется не меньше 6 часов - это большая нагрузка для пищеварительной системы. Поэтому хотя бы пару раз в неделю стоит заменять мясо на птицу или морепродукты.

2. Тунец.

Многие из нас любят салат с тунцом - это диетическое блюдо входит в рационы здорового питания. Однако есть эту рыбку каждый день не порекомендует ни один диетолог. Дело в том, что в тунце содержится много ртути, которая имеет свойство накапливаться в организме, что, конечно, плохо для здоровья. Лучше сократить потребление этого вида рыбы до одного раза в неделю.

3. Шпинат.

Что? - возмутятся любители шпината. Он тоже попал в список продуктов, которые не рекомендуется есть каждый день. Да, к сожалению, это так. А все потому, что в шпинате содержится много щавелевой кислоты, а это может привести к развитию мочекаменной болезни. Диетологи рекомендуют включать этот продукт питания в рацион не чаще двух раз в неделю.

4. Картофель.

Кажется, вы уже догадались, почему картофель попал в наш "черный список" продуктов, которые нельзя есть каждый день. Да, виной всему способ его приготовления. Правильно приготовленный картофель - полезная и питательная еда. Однако довольно часто на наших столах появляется жареная картошка или картофельное пюре, это и превращает полезный овощ в калорийную бомбу.

5. Сыр.

Диетологи замечают, что в сыре содержится очень много соли, к тому же многие его сорта избыточно калорийны. При ежедневном употреблении он может приводить к повышению уровня "плохого" холестерина.