Какие продукты важно есть при высоком атмосферном давлении?

Как питаться при высоком атмосферном давлении? Day.Az со ссылкой на Гастрономъ собрал для вас самые важные рекомендации.

Первое, что нужно запомнить - питание для гипотоников и гипертоников в период высокого атмосферного давления существенно отличается.

Так, гипотоникам важно не забывать плотно завтракать, это поможет им сохранить силы на весь день, даже при аномально высоком атмосферном давлении. А главная рекомендация для гипертоников - добавлять в свое меню побольше овощей и фруктов, рассказал Агентству "Москва" главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

"Гипертоникам рекомендуется увеличить в рационе количество фруктов и овощей, содержащих калий. Меньше пить и отказаться от соленого. Гипотоникам - начинать день с полноценного завтрака, в течение дня в меню включать овощи и фрукты с большим содержанием бета-каротина и аскорбиновой кислоты", - отметил эксперт.

Чем полезны калий, аскорбиновая кислот и другие полезные вещества, которыми богаты фрукты и овощи? Научно доказано, что эти ингредиенты в нашем рационе помогают нам справляться с переменами погоды и предотвращают развитие острой реакции.

Эксперт добавил, что особенно внимательными в период высокого атмосферного давления стоит быть людям с хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. В этих случаях помимо изменения рациона обязательно нужно следить за своим давлением, принимать назначенные врачом препараты и на время отказать от физических нагрузок.