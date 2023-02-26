Перечислены главные критерии выбора муки для блинов

Главные критерии выбора муки для приготовления блинов и других изделий перечислили на сайте Роспотребнадзора. Специалисты отметили, что значение имеют сорт и помол муки, однако пометка "высший сорт" и белоснежный цвет продукта не говорят о его идеальности: разные варианты хороши для разных целей? передает Day.Az со ссылкой на moslenta.ru.

"Пшеничная мука высшего сорта используется для выпечки сдобных хлебобулочных изделий без начинки или кондитерских изделий. Мука высшего сорта очищается от зерновых оболочек. Тесто подходит быстро, однако в нем отсутствуют калий, магний, витамины группы В, в нем мало клейковины", - рассказали в ведомстве.

Мука первого сорта, по словам экспертов, хороша для несдобной выпечки. Пирог из нее будет богат фосфором и кальцием, а кроме того, изделие станет медленнее черстветь.

В муке второго сорта сохраняются все присутствующие в зерновых витамины и минералы, так как она перемалывается вместе с оболочкой зерна. "Вот только тесто получается не особо пышным, поднимается медленно, сами изделия быстро черствеют. Мука второго сорта используется для выпечки блинов и блинчиков, вафель, приготовления вареников и пельменей", - отметили специалисты.

При выборе муки высшего сорта обязательно нужно обратить внимание на ее цвет - он должен быть белым с легким кремовым оттенком. Чтобы убедиться в качестве продукта, нужно добавить в муку немного воды: качественная мука сохранит белый цвет, а некачественная изменит его. "Присутствие красноватых оттенков обусловлено примесями отрубей, голубоватых оттенков - использованием не полностью созревшего зерна для помола, либо примесью сорных семян", - заметили в Роспотребнадзоре.

Эксперты также советуют нюхать упаковку муки перед покупкой: если ощущается затхлый запах, то покупать товар не стоит - скорее всего, он давно лежит на полке.

По словам специалистов, качественная мука пристает к руке и легко сжимается, издавая при этом "хрустящий" звук. Если же мука сворачивается в плотные комки - значит, она влажная. "Это говорит о том, что, во-первых, вас обвесили, а во-вторых, хранить такую муку долго не удастся", - предупредили в ведомстве.

Бывает и так, что муку изрядно разбавляют крахмалом или мучной пылью - в этом случае она приобретает "пушистость", отметили эксперты. Если мука при сжатии рассыпается, значит, в ее составе много минеральных веществ или отрубей.

У хорошей муки нежный, приятный, сладковатый вкус, а несвежая горчит, имеет неприятный привкус плесени. "Мука не должна хрустеть, так как хруст означает присутствие различных минеральных примесей или даже песка", - сообщили специалисты.

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