Дизайнер из Финляндии создает реалистичную вязаную еду

Дизайнер Мария Ског (Maria Skog) из Нарпеса, Финляндия, получает огромное удовольствие от своего любимого занятия, создавая реалистичные вязаные крючком репродукции разнообразной еды. Она заранее продумывает и разрабатывает, как именно связать готовое блюдо, будь то свежие овощи и фрукты или пикантные бутерброды с беконом и яйцами, жареную индейку, лапшу рамен, морепродукты или десерт, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Мария настоящий эксперт в искусстве вязания крючком, каждая созданная ею вещь уникальна и невероятно реалистична. Она тщательно подбирает расцветку пряжи для каждого ингредиента. На создание одной конфетки у нее уходит около часа, иногда сложность работы заключается в сшивании мелких деталей.

В социальных сетях Мария делится со своими многочисленными подписчиками яркими и аппетитными творениями вязаными крючком и выкройками, некоторые работы продаются, но чаще вязаной едой любят играть ее племянницы.