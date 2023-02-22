Рецепт приготовления грибного супа

Day.Az при подержке CASA Baku представляет рецепт приготовления грибного супа на 6 порций:

Грибной суп (на 6 порций):

Ингредиенты

400 г шампиньонов

1 л сливок

5 мл трюфельного масла

Соль и перец

Метод приготовления

1. Очистите грибы, удалив всю грязь.

2. Измельчите грибы до консистенции пюре в кухонном комбайне, при необходимости добавьте сливки.

3. Перелейте пюре в кастрюлю и добавьте сливки. Кипятите 8 минут.

Подача

Разогрейте суп, налейте в тарелку и сбрызните трюфельным маслом.