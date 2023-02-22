https://news.day.az/gurmaniya/1540483.html Рецепт приготовления грибного супа
Рецепт приготовления грибного супа
Day.Az при подержке CASA Baku представляет рецепт приготовления грибного супа на 6 порций:
Грибной суп (на 6 порций):
Ингредиенты
400 г шампиньонов
1 л сливок
5 мл трюфельного масла
Соль и перец
Метод приготовления
1. Очистите грибы, удалив всю грязь.
2. Измельчите грибы до консистенции пюре в кухонном комбайне, при необходимости добавьте сливки.
3. Перелейте пюре в кастрюлю и добавьте сливки. Кипятите 8 минут.
Подача
Разогрейте суп, налейте в тарелку и сбрызните трюфельным маслом.
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