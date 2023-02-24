https://news.day.az/gurmaniya/1540829.html Фаршированный кальмар
Ингредиенты
1.- Очистите кальмара, удалив внутренности.
Фаршированный кальмар
Day.Az при подержке CASA Baku представляет рецепт приготовления фаршированного кальмара (на 6 порций):
Ингредиенты
1 кг. кальмара
200 гр. креветок
50 гр. яичного белка
600 мл. рыбного бульона
Соль и перец
Укроп
Метод приготовления
1.- Очистите кальмара, удалив внутренности.
2.- Отделите тело от щупалец, отложите щупальца.
3.- Обжарьте креветки и щупальца. Уберите с огня, смешайте с яичным белком и укропом.
4.- Нафаршируйте тело кальмара смесью и скрепите зубочисткой.
5.- Отваривайте в рыбном бульоне 10 минут до мягкости.
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