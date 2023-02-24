Фаршированный кальмар
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Day.Az при подержке CASA Baku представляет рецепт приготовления фаршированного кальмара (на 6 порций):

Ингредиенты
1 кг. кальмара
200 гр. креветок
50 гр. яичного белка
600 мл. рыбного бульона
Соль и перец
Укроп

Метод приготовления

1.- Очистите кальмара, удалив внутренности.
2.- Отделите тело от щупалец, отложите щупальца.
3.- Обжарьте креветки и щупальца. Уберите с огня, смешайте с яичным белком и укропом.
4.- Нафаршируйте тело кальмара смесью и скрепите зубочисткой.
5.- Отваривайте в рыбном бульоне 10 минут до мягкости.