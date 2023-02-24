Фаршированный кальмар

Day.Az при подержке CASA Baku представляет рецепт приготовления фаршированного кальмара (на 6 порций):

Ингредиенты

1 кг. кальмара

200 гр. креветок

50 гр. яичного белка

600 мл. рыбного бульона

Соль и перец

Укроп

Метод приготовления

1.- Очистите кальмара, удалив внутренности.

2.- Отделите тело от щупалец, отложите щупальца.

3.- Обжарьте креветки и щупальца. Уберите с огня, смешайте с яичным белком и укропом.

4.- Нафаршируйте тело кальмара смесью и скрепите зубочисткой.

5.- Отваривайте в рыбном бульоне 10 минут до мягкости.