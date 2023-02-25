Названо самое вредное масло для жарки

Масла, содержащие большое количество полиненасыщенных жирных кислот, при нагревании теряют свои полезные свойства, это может привести к развитию воспалительных процессов в организме. Об этом на платформе "Яндекс. Дзен" рассказал врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Идеальным для повседневного использования в приготовлении пищи принято считать оливковое масло, но это не самый бюджетный вариант. Употреблять привычное подсолнечное или кукурузное масло можно, но в меру, в день достаточно двух ложек продукта.

Жарить на подсолнечном масле профессор не рекомендует, это может повысить уровень воспаления в организме и привести к депрессии или развитию болезни Альцгеймера.

"Недавно, появилась неплохая альтернатива - высокоолеиновое подсолнечное масло - масло, в котором омега 6 кислоты заменены олеиновой кислотой, содержание которой в некоторых сортах достигает 80%. Это даже чуть больше, чем в оливковом", - отметил врач.

При выборе растительного масла в магазине специалист советует обратить внимание на его состав и количество олеиновой кислоты, если этого вещества в продукте много, то на таком масле можно жарить.