Ресторанам в Британии пришлось отказаться от помидоров

Итальянские рестораны в Великобритании вынуждены отказаться от такого ингредиента, как помидор, при приготовлении своих блюд, потому что столкнулись с ростом цен на продукты, передает Day.Az со ссылкой на издание The Guardian.

"Готовьтесь к пасте без томатов и белой пицце. Итальянские рестораны по всей Британии вынуждены ограничить использование помидоров, повысить цены, а в некоторых случаях вообще убрать "Пасту аль помодоро" из меню на фоне роста цен", - сообщает издание.

Федерация итальянских поваров Британии отмечала, что за 2022 год ценник на помидоры подскочил в четыре раза - с 5 до 20 фунтов за ящик. А салат айсберг просто в один момент стал стоить вместо 7 фунтов за ящик 22 фунта.

Глава федерации Энцо Оливери - в отчаянии из-за роста цен, так как некоторые из ресторанов могут и вовсе закрыться. Он призвал власти Великобритании ввести потолок цен на помидоры, иначе "не видно света в конце туннеля".