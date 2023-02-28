Суши, которые нельзя есть палочками, что за диковина

Международная издательская компания "Лоунли Планет" (Lonely Planet) в конце прошлого года составила рейтинг самых вкусных гастрономических впечатлений от лучших шеф-поваров мира. Среди топ-10 самых-самых блюд - суши из Японии в стиле омакасе. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ разбирается, почему эти суши так нравятся фанатам со всего мира.

Большинство высококлассных поваров в Японии готовят суши в стиле омакасе. Смысл этого слова скрывается в выражении - оставить на ваше усмотрение. В этом случае гость предоставляет шефу право самостоятельного выбора продуктов для оригинального омакасе и его подачи.

Заказ омакасе превращается в своеобразную игру, когда при ожидании гости могут поспорить, какой вкус им преподнесут. Можно не сомневаться только в одном - рыба и морепродукты отменного качества представляются по более низкой цене, чем при заказе блюда из меню.

В Японии открыты двери ресторанов каппо, в которых подают традиционное курсовое меню омакасэ, состоящее из 8-9 позиций, включающих закуски, свежие морепродукты, суши, суп, горячее блюдо и десерт.

Интересно, что посетители суши-баров при приготовлении омакасе могут напрямую общаться с шеф-поваром. Дорогого стоит наблюдение за виртуозными движениями асов своего дела, прошедших многолетние обучение. Для всех посетителей незабываемым остается зрелище мгновенного формирования суши из риса с ингредиентами, выверенных движений ножа, горелки в руках повара, что придает величественность приготовлению пищи.

Эти суши не рекомендуется есть палочками: нарушите ритуал

Подача омакасе также превращается в своеобразный ритуал высокой кухни. В свою очередь гостям заведения нет нужды спешить во время еды. Брать суши палочками не рекомендуется, их можно использовать только, чтобы донести до рта маринованный имбирь.

Омакасе имеет репутацию дорогой еды, но ей отдают явное предпочтение в японских ресторанах. Попробуйте и вы самостоятельно приготовить оригинальные японские суши по нашим пошаговым рецептам.

ИНГРЕДИЕНТЫ

900 г спинки лосося для сашими

900 г филе лосося для суши

2 стакана риса для суши

маринованный имбирь

васаби

соевый соус

дайкон, морковь, огурцы

Для заправки к рису:

8 ст. л. рисового уксуса

4 ст. л. сахара

1 ст. л. соли

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Рис промойте в 5-6 водах до прозрачности воды. Затем залейте холодной водой из соотношения 1:1 плюс еще 10%, поставьте на большой огонь, доведите до кипения, убавьте огонь до минимума, закройте крышкой и варите 13-14 мин., не открывая. Снимите с огня, укройте кастрюлю пледом или поставьте под подушку на 30-40 мин. Для заправки нагрейте вместе все ингредиенты не до кипения, а просто чтобы растворились сахар и соль.

Шаг 2

Переложите рис в большую деревянную нелакированную посуду (корочку на дне кастрюли для суши не используют). Выложите теплый рис в центр посудины, вылейте всю заправку, раскидайте рис лопаткой, потом вместе с заправкой соберите снова в центр - и так 4 раза. Оставьте на 10-15 мин. Если у вас не деревянная посуда, уменьшите количество заправки на 1/3.

Шаг 3

Подготовьте рыбу. Для сашими нарежьте филе (спинку) поперек волокон на куски толщиной 1 см. Для суши нарежьте оставшееся филе наоборот - вдоль волокон и толщиной 0,5 см. Основной принцип - нарезать как можно больше красивых кусков рыбы, чтобы она при этом не рассыпалась.

Шаг 4

Чтобы сделать "колобки" для суши, смочите руки водой. Берите примерно по 1 ст. л. риса и формируйте продолговатый колобок, сжимая рис четырьмя пальцами и подправляя края большим пальцем.

Шаг 5

Положите рыбу для суши поперек пальцев на нижние фаланги. На рыбу поместите подготовленный колобок и придайте ему окончательную форму в зависимости от размера куска рыбы, придавливая рис указательным пальцем. Затем переверните суши и прижмите пальцами рыбу по бокам - она должна плотно прилегать к рису.

Шаг 6

Для подачи уложите суши и сашими на доску или тарелку, по отдельности или вместе. Сашими подается с васаби и с гарнирами: обычно это дайкон, или огурец, или морковь.