Суши-бар в Японии использует камеры для контроля за поведением посетителей

Системы видеонаблюдения, снабженные технологиями искусственного интеллекта, использует крупный японский оператор суши-ресторанов Kura Sushi для наблюдения за поведением посетителей, 2 марта сообщает агентство Kyodo News, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Вопрос организации работы конвейерных суши-ресторанов получил широкий резонанс после череды скандальных видео в социальных сетях, на которых посетители облизывают общую посуду и совершают иные негигиеничные действия с проезжающей мимо них едой.

В конкретно этой сети ресторанов уже использовались камеры наблюдения, которые занимались подсчетом количества тарелок у посетителей. Теперь система наблюдения также должна будет выявлять подозрительные действия, такие как возвращение тарелок с едой на ленту конвейера.

После регистрации подобного события сигнал поступит в центральный офис, а затем информация об этом поступит в сам ресторан. При этом система зарегистрирует конкретное место происшествия.

"Конвейерная лента суши - это повод для гордости, как часть японской культуры. Мы хотим, чтобы наши клиенты могли безопасно и с удобством есть суши, доставленные на ленте", - заявил представитель компании.

Другие операторы заведений подобного формата постепенно внедряют иные методы ограничения. В частности, некоторые рестораны устанавливают дополнительные ограничители, затрудняющие несанкционированное перемещение посуды с едой, а также переходят к формату отправки на ленту блюд исключительно по предварительному заказу.

Компания Sushiro, считающаяся крупнейшим в Японии оператором подобных заведений, в начале февраля решила временно прекратить использование своего конвейера.

Напомним, конвейерные суши-бары предлагают посетителям располагаться вдоль движущейся мимо них ленты с готовой едой. Посетители могут свободно брать проезжающее мимо них блюдо.

Такой формат заведения распространен не только на территории Японии, но и в других странах. Популярность подобные рестораны обрели в 1970-х годах.