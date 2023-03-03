Ученые предупредили об опасности йодированной соли при варке макарон

Ученые из Университета Южной Каролины назвали четыре способа уменьшить образование опасных продуктов при взаимодействии йодированной соли и макарон при варке. Исследовние опубликовано в журнале Environmental Science & Technology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Йодированная соль помогает предотвратить многие заболевания. Но если в воде присутствуют остатки дезинфецирующего средства хлорамина, соль может прореагировать с ним. При этом образуются потенциально вредные продукты - йодированные тригалометаны.

Исследователи варили макароны в водопроводной воде, обработанной хлорамином, с добавлением йодированной соли. В одном тесте макароны варили согласно инструкции на упаковке, в остальных тестах меняли условия приготовления и тип соли. Затем ученые измерили количество шести различных йодированных тригалометанов.

Ученые определили четыре способа уменьшить возможное взаимодействие с йодированными тригалометанами. Во-первых, следует варить макароны без крышки. Во-вторых, с макарон нужно слить воду, в которой они варились. В-третьих, йодированную соль можно добавить после того, как макароны сварятся, а также можно использовать другие виды соли, не содержащие йод.