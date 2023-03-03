В Германии стали продавать мороженое из сверчков

В Германии после разрешения ЕС употреблять в пищу некоторых насекомых одно из местных кафе предлагает своим посетителям мороженое со вкусом сверчков, посыпанное сушеными сверчками. Об этом сообщает dpa, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Необычное изделие можно приобрести в магазине Томаса Миколино в городе Роттенбурге-на-Некаре. По данным агентства, хозяин торговой точки давно стал придумывать разные вкусы и ароматы мороженого, которые далеки от типичных предпочтений немцев.

"Я очень любопытный человек и хочу попробовать все. Я ел много странных вещей, и мне все еще хотелось попробовать сверчков, например, в виде мороженого", - рассказал собственник магазина.