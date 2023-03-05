9 лучших продуктов для защиты сердца

Составление правильного рациона питания для эффективной поддержки здоровья сердца - особая наука. Рекомендации американской кардиологической ассоциации включают список из 9 продуктов, которые диетологи считают идеально подходящими для снижения риска сердечно-сосудистых осложнений, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

1. Яйца.

Здоровым людям следует включать в полезный для сердца рацион одно яйцо в день. Для пожилых пациентов с повышенным уровнем холестерина в норме приемлемо потребление до двух яиц в день.

2. Фисташки.

По словам диетологов Tammy Lakatos Shames, фисташки могут регулировать уровень холестерина и снизить триглицериды, которые накапливаются в артериях и образуют бляшки. Фисташки в приоритете, они способны бороться с воздействием свободных радикалов на организм и играют большую роль в отсрочке развития хронических заболеваний.

3. Зеленый и черный чай.

Зеленый и черный чай являются источниками весьма полезного для сердца растительного соединения, называемого флаван-3-ол. Выпивая две чашки чая в день, вы получите существенную поддержку.

4. Цельные злаки.

Употребление в пищу цельных злаков, таких как коричневый рис, ячмень, рожь, киноа и цельная пшеница влияет на снижение давления, холестерина и уменьшает риск сердечных заболеваний.

5. Черника.

Новое исследование, опубликованное в журнале Clinical Nutrition, показало, что добавление богатой антоцианами черники к высококалорийной, жирной, богатой сахаром пище приводит к снижению уровня инсулина и глюкозы, холестерина в течение 24 часов после еды. Понадобится одна чашка ягоды, которая содержит антоцианы, чтобы сохранить сосуды здоровыми.

6. Апельсиновый сок.

Апельсиновый сок благотворно влияет на кровяное давление и уровень хорошего холестерина у взрослых с избыточным весом и ожирением.

7. Помидоры.

Питательные вещества в помидорах снижают уровень "плохого" холестерина ЛПНП, давление и делают клетки менее "липкими", что облегчает кровоток. Многие антиоксиданты, содержащиеся в помидорах, такие как ликопин и бета-каротин, становятся в четыре раза более биодоступными при приготовлении.

8. Лосось.

Богат омега-3 жирными кислотами, которые помогают снизить кровяное давление, уменьшить нерегулярное сердцебиение и снизить риск инсульта и сердечной недостаточности. Старайтесь съедать не менее двух порций лосося в неделю.

9. Овощи семейства крестоцветных.

Брокколи и брюссельская капуста снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний, способны дать отсрочку сердечному приступу и инсульту, защитит сердце, благодаря являются селену и антиоксидантам.