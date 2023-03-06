Мужчина съел две тысячи яиц и похудел на 32 килограмма

34-летний житель города Эдинбурга в Великобритании Росс Макфарлейн ел яйца в течение двух лет и похудел на 32 килограмма.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The Mirror.

Весивший 119 килограммов мужчина долгое время пытался сбросить вес и обращался к различным диетам, безуспешно пытаясь достичь заметных результатов в кратчайшие сроки. "Мои отношения с едой были такими же, как у большинства людей. Я садился на жесткую диету, но в итоге набирал вес обратно. Я все равно оставался толстым, что бы я ни делал", - рассказывает он.

Из-за лишнего веса у Макфарлейна было высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина. Желая избавиться от проблем со здоровьем, он принял решение отказаться от вредной пищи и включить в свой рацион большое количество яиц. По утрам он мог съесть до шести яиц, а их общее количество за два года достигло двух тысяч. Помимо этого, вместо полуфабрикатов и еды навынос он стал питаться здоровой пищей: на обед съедал салат с курицей, а ужинал стейком с овощами.

"Мой путь похудения был очень познавательным. В каждой диете главное - не думать о ней как о диете, а изменять сам образ жизни", - Росс Макфарлейн, человек, съевший две тысячи яиц.

В настоящее время Макфарлейн весит 87 килограммов, его уровень холестерина и давление пришли в норму. Он стал крепче спать и обрел уверенность в себе. "Это изменило мою жизнь, - утверждает он. - Никогда не поздно что-то изменить. Мне уже за тридцать, а я чувствую себя моложе и здоровее, чем когда-либо. Любой человек может изменить свою жизнь и наслаждаться результатами".