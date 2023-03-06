Врач назвал мифом развитие язвы и гастрита из-за употребления острой пищи - И объяснил почему так
Врач-гастроэнтеролог Андрей Якушев заявил, что острая пища не вредна для желудка и не вызывает гастрита или язвы.
По словам специалиста, в желудке содержится достаточное количество соляной кислоты. Поэтому острая пища и специи не оказывают никакого влияния на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ).
Врач также пояснил, что дискомфорт и спазмы в желудке после употребления такой пищи обусловлены скорее рефлекторным действием, а не влиянием специй на желудок.
Он отметил, что опасность чрезмерного употребления специй может заключаться в развитии аллергических реакций вплоть до анафилаксии. Анафилаксия - это тяжёлая аллергическая реакция, которая может быть опасна для жизни.
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