Непобедимый мега-сэндвич длиной 2 фута бросает вызов сильнейшему

Британская закусочная Richie's известная своими мясными гамбургерами и фирменными блюдами не для слабонервных предлагает кулинарное испытание под названием "Длина Ричи", передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Первый, кто сможет победить мега-сэндвич длиной 2 фута (61 см) за 45 минут, получит вознаграждение в размере 50 фунтов стерлингов. Адский бургер стоимостью 20 фунтов содержит пять ломтиков бекона, пять сосисок, пять кусочков сыра, пять отбивных, десять жареных яиц, десять кусочков кровяной колбасы, грибы и булочку длиной 2 фута.

Владелец закусочной Ричи Дэвис отметил, что множество людей захотели пройти это испытание, но, к сожалению, никто из участников так и не смог съесть мега-сэндвич полностью.