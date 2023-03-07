Когда нужно есть чеснок, чтобы снизить холестерин - Полезнее всего он в определённое время суток
Уже долгое время известно, что чеснок - это кладезь полезных веществ. Но при этом очень важно, в каком виде и когда вы будете есть данный продукт.
Чеснок много лет применяется для лечения простуды и различных инфекций. Особенно эффективен он при инфекциях верхних дыхательных путей.
Особенно ценится чеснок благодаря противовирусным, противогрибковым и антибактериальным свойствам.
Эксперты считают, что лучше всего есть чеснок по утрам. Для этого нужно натощак съесть один зубчик и всё запить водой. Так продукт окажет самое сильное влияние на организм. При этом важно сначала измельчить чеснок, поскольку именно в таком виде он полезнее всего для организма.
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