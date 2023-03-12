В соцсетях удивились, узнав, из чего делают паприку

Пользователи соцсетей удивились, узнав, из чего делают паприку, пишет LADBible. Люди были уверены, что специя имеет сложный рецепт, но ошибались.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, женщина, активно ведущая соцсети, опубликовала пост, в котором сообщила подписчиками о своем открытии. Она узнала, как делается паприка, и эта новость буквально ошеломила ее.

"Узнать, что паприка - это просто сушеный и измельченный красный сладкий перец, было действительно шокирующим", - написала женщина.

Публикация быстро стало вирусной, а участники обсуждения признались, что тоже не подозревали, что паприка делается настолько просто.

"Я почему-то думал, что есть паприковое дерево", - пишут пользователи.