Буррито и тако оказались полезны для здоровья сердца - Просто нужно правильно их готовить
Тако, буррито, энчилада и другие блюда мексиканской кухни могут казаться нездоровыми: перегруженных солью и жирами, ингредиентами, которые могут способствовать сердечно-сосудистым заболеваниям. Но, как говорят специалисты, эти блюда наоборот могут быть полезны.
Диетологи отмечают, что такие блюда важно готовить дома. Так вы можете контролировать количество соли и масел, которые используете. При этом в мексиканской кухне много бобовых, авокадо, овощей и курицы. Всё это хорошие источники питательных веществ.
При приготовлении таких блюд стоит поменьше их солить, если вам необходимо готовить на масле, то выбирать оливковое или авокадное. В целом, важно не перебарщивать с количеством жиров.
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