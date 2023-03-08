Британская организация Exmoor Squirrel Project предложила местным рестораторам подавать серых белок в рагу, пирогах и шашлыках. Это поможет бороться с инвазивным видом, который вытесняет местных рыжих белок.

"Я уже ела серую белку раньше, после того, как сняла с нее шкуру, и на вкус она очень приятная - дичь, как кролик. Идеально оставить в мультиварке и съесть в тушеном виде", - рассказывает одна из руководителей проекта Керри Хоузгуд.

Организация также призывает местных жителей прекратить кормить серых белок, а в некоторых случаях, при надлежащем обучении, устанавливать ловушки в садах или на газонах, чтобы отлавливать грызунов.

Защитники природы говорят, что рыжие белки, которые жили в Великобритании около десяти тысяч лет, могут вымереть в течение одного десятилетия из-за инвазивной серой белки.

Серые белки сдирают кору с деревьев, чтобы добраться до сока под ней, и тем самым наносят серьезный вред лесам. Они также переносят вирус оспы белок, который не опасен для них, но смертелен для рыжих белок.

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