11 сочетаний блюд и напитков для похудения

Потеря веса может быть сложной задачей, но осознанный выбор продуктов питания может облегчить её. Комбинации блюд и напитков играют важную роль в снижении веса. Два диетолога поделились лучшими сочетаниями для завтрака, обеда, ужина и перекуса.

Некоторые из сочетаний включают яйца, ягоды и молоко, а также цельнозерновые продукты. В целом ваш рацион может выглядеть так:

Завтрак:

Яйца, ягоды и стакан молока

Цельнозерновые хлопья и молоко

100% апельсиновый сок и сваренное вкрутую яйцо

Овсяные хлопья, замоченные на ночь с молоком, семенами чиа и нарезанными яблоками плюс чашка зелёного чая

Обед:

Питательный боул (например, шпинат, консервированная фасоль, жареные кабачки и цуккини, авокадо и сваренное вкрутую яйцо) с чёрным чаем

Смузи с кефиром, протеиновым порошком, замороженными ягодами, бананом, ореховым маслом и льдом

Закуски:

Вода и бутерброд с арахисовой пастой и бананом

Тоник, сыр и орехи

Газированная вода, греческий йогурт и овощная булочка

Ужин:

Тако с говяжьим фаршем и свежим овощным соком

Лосось, шпинат, киноа и зелёный чай

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