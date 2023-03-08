https://news.day.az/gurmaniya/1544686.html Почему плохо прожаренная яичница опасна для здоровья - Можно заболеть опасной инфекцией
Почему плохо прожаренная яичница опасна для здоровья - Можно заболеть опасной инфекцией
Плохо прожаренная яичница может стать причиной заболевания сальмонеллёзом. Врач-диетолог Наталья Круглова объяснила, зачем необходимо хорошо прожаривать яичницу.
Врач порекомендовала готовить не яичницу, а омлет или отваривать яйца. Это необходимо, чтобы не заболеть сальмонеллёзом. Бактерии-сальмонеллы погибают при термической обработке яйца, но если она была недостаточной, патогены выживают, что может привести к опасному и тяжело протекающему заболеванию.
"И белок, и желток должны быть полностью термически обработаны. Либо омлет, либо вареное яйцо, а не глазунья или пашот", - Наталья Круглова, врач-диетолог.
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