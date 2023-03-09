Журналист съел выращенного в лаборатории цыплёнка и поделился ощущениями

У людей, конечно, есть интерес к выращенному в лаборатории мясу. Такое производится из настоящих клеток животных в биореакторах. Каково же это мясо на вкус? Один из журналистов попробовал.

Оказывается, в свежем и замороженном виде содержание питательных веществ и витаминов в ягодах, фруктах и овощах отличается незначительно и зачастую практически одинаково. Да и не все свежие плоды одинаково полезны.

Например, ягоды, овощи и фрукты, хранящиеся в холодильнике, нередко теряют питательную ценность из-за разрушения полезных веществ, подгнивания. Поэтому овощи и фрукты могут продавать недоспевшими для более длительного хранения, но тогда возникает вопрос содержания питательных веществ.

А вот как раз заморозка помогает сохранить витамины и питательные вещества в спелых плодах. И тогда они не менее полезны, чем свежие.

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