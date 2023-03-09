Правда ли, что чёрная икра особо полезна для здоровья

Врач рассказал о небольшой пользе чёрной икры для организма из-за малого количества полезных веществ. Врач-терапевт, гастроэнтеролог Константин Спахов развеял миф об особенной пользе чёрной, равно как и красной икры для людей, перенесших различные заболевания.

На самом деле чёрная икра не так полезна: в ней есть полезные вещества, но их ничтожно мало для пользы человеческому организму. Той дозы полезных веществ, которые содержатся в икре, хватит для развития малька. Ни для чего другого чёрная икра, как и красная, не нужна.

Поэтому употреблять чёрную и красную икру стоит как деликатес, а не для пользы организму.

Врач отметил, что кратно полезнее селёдка, иваси, мясо, птица, рыба и особенно говяжья печень.

"Если говорить абстрактно, то в икре есть полезные вещества, ведь они нужны для роста малька. Но с другой стороны, то, что нужно для его развития на первых этапах, это, по сути, - ничто для человека, дозы для него оказываются мизерными. В 100 г селедки Омега-3 примерно в два с половиной раза больше, а в иваси больше в пять-шесть раз. В мясе, птице, рыбе и особенно в говяжьей печени 25-30 дневных норм витамина В12 (в икре - одна норма). Большинства других полезных веществ в икре от двух до шести процентов дневной нормы, это мало", - сказал Спахов.

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