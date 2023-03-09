https://news.day.az/gurmaniya/1544891.html Эти 6 «здоровых» закусок можно съесть, когда хочется сладкого - Они полезнее
Эти 6 «здоровых» закусок можно съесть, когда хочется сладкого - Они полезнее
Диетологи постоянно грешат на сладкое. ВОЗ рекомендует потреблять сахар в объёме менее чем 10% от своего суммарного энергопотребления. Но что делать, если очень хочется сладкого?
Издание Eat this, not that! перечислило варианты закусок, которые могут удовлетворить эту тягу, но полезнее, чем печенья, шоколадки и прочее.
1. Пудинг с чиа.
2. Замороженный виноград.
3. Замороженный греческий йогурт.
4. Смузи с протеином.
5. Энергетические шарики.
6. Смесь из орехов и сухофруктов.
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