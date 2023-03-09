Назван оптимальный промежуток времени для завтрака

Диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина в интервью Радио Sputnik рассказала, какое время является оптимальным для приема завтрака и вредно ли есть в кровати.

"Если мы проснулись и сразу завтракаем, это хорошо, потому что в первой половине дня наша гормональная система работает лучше всего... В целом же рекомендуется завтракать в течение часа после того, как мы проснулись. Это оптимальный промежуток времени для завтрака", - заявила специалист.

Что касается завтрака в постели, то, по словам диетолога, прием пищи в положении лежа не вредит здоровью.

"Я не видела никаких исследований, которые бы говорили, что есть лежа вредно. Наш организм - очень умная машина, которая имеет клапаны между внутренними органами, например, между пищеводом и желудком, которые для того и работают, чтобы пища не пошла не в ту сторону, если мы находимся в каком-то неправильном положении", - объяснила Матыскина.

Не так важно, в каком положении мы завтракаем, лежа или сидя, главное, чтобы утренний прием пищи был сбалансированным по составу, подчеркнула диетолог.

"Завтрак хорош тем, что в него можно включать практически все: и сложные углеводы, и белки, и жиры, и простые углеводы. В идеале он должен быть сложным по составу", - отметила диетолог-нутрициолог.

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