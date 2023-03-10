Назван самый грязный предмет на кухне

Американские ученые назвали баночки для специй самыми грязными предметами на кухне. Результаты исследования привел Express со ссылкой на Journal of Food Protection, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые попросили 370 участников исследования приготовить котлеты из индейки и салат. Перед этим специалисты заразили мясо бактериофагом MS2, который является безопасным для человека индикатором измерения загрязнений.

Когда участники исследования закончили готовить, ученые взяли мазки со всех поверхностей. Выяснилось, что именно на баночках для специй было множество микробов. В число наиболее загрязненных предметов на кухне вошли также разделочные доски и крышки мусорных ведер.