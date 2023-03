Лучшие завтраки для плоского живота

Лучшие завтраки, в период, когда вы пытаетесь добиться плоского живота, включают в себя продукты с большим количеством клетчатки и белка. Диетологи специально для Eat this, not that! перечислили такие блюда.

1. Овсяная каша.

По заверениям специалистов, клетчатка в овсянке помогает нам чувствовать себя сытыми дольше. Кроме того, она улучшает пищеварение.

2. Яйца.

В одном исследовании, яичный завтрак в сочетании с диетой с дефицитом калорий помог участникам сбросить больше веса, чем тем, кто ел мучное на завтрак. В целом, яйца - отличный источник белка.

3. Протеиновые коктейли.

Такой коктейль поможет вам сделать живот более плоским, контролируя калорийность завтрака и обеспечивая организм 20-30 граммами белка.

4. Греческий йогурт.

Если вам хочется сладкого по утрам, вам подойдёт белковый греческий йогурт с фруктами и орехами.

5. Колбаса из индейки или курицы.

Это даст вам больше белка, чем обычная свинина.

Источник