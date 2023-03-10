Лучшие завтраки для плоского живота - С белком и клетчаткой
Лучшие завтраки, в период, когда вы пытаетесь добиться плоского живота, включают в себя продукты с большим количеством клетчатки и белка. Диетологи специально для Eat this, not that! перечислили такие блюда.
1. Овсяная каша.
По заверениям специалистов, клетчатка в овсянке помогает нам чувствовать себя сытыми дольше. Кроме того, она улучшает пищеварение.
2. Яйца.
В одном исследовании, яичный завтрак в сочетании с диетой с дефицитом калорий помог участникам сбросить больше веса, чем тем, кто ел мучное на завтрак. В целом, яйца - отличный источник белка.
3. Протеиновые коктейли.
Такой коктейль поможет вам сделать живот более плоским, контролируя калорийность завтрака и обеспечивая организм 20-30 граммами белка.
4. Греческий йогурт.
Если вам хочется сладкого по утрам, вам подойдёт белковый греческий йогурт с фруктами и орехами.
5. Колбаса из индейки или курицы.
Это даст вам больше белка, чем обычная свинина.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре