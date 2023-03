Какие пищевые добавки следует избегать

Эксперты назвали пищевые добавки, которые следует избегать. Также были озвучены вещества, которые не должны вызывать опасений.

Со ссылкой на экспертов издание Eat this, not that! перечислило сначала пищевые добавки, которые вызывают у них сомнения:

- Красный краситель E 129.

Некоторые исследования подтверждают, что может существовать связь между красным красителем и гиперактивностью и агрессией у детей. Однако необходимы дополнительные доказательства.

- Нитраты и нитриты.

Диетологи рекомендуют избегать нитратов и нитритов, содержащихся в упакованном мясе, таком как бекон.

- Мальтодекстрин.

Есть некоторые свидетельства того, что мальтодекстрин может нарушать здоровье кишечника.

Помимо этого, эксперты назвали добавки, которые кажутся страшными, но на самом деле безопасны:

- Гуаровая камедь. - Целлюлоза. - Аскорбиновая кислота.

