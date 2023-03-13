Попьет из телятины - РЕЦЕПТ на 6 порций
Day.Az при поддержке CASA Baku представляет рецепт приготовления попьета из телятины:
Ингредиенты
1 кг. телячьего огузка
200 гр. зеленого болгарского перца
400 гр. красного болгарского перца
200 гр. желтого болгарского перца
100 гр. тертого сыра моцарелла
100 мл. растительного масла
Соль и перец
Метод приготовления
1. - Нарежьте перец соломкой и обжаривайте до мягкости.
2. - Тонко нарежьте эскалопы из телятины, обверните их пищевой пленкой и отбейте мясорубкой.
3. - Начините телятину обжаренным перцем и сыром.
4. - Сверните и свяжите кулинарной нитью.
5. - Обжарьте на раскаленной сковороде и запекайте в духовке 8 минут при 180C. Выньте из духовки и дайте постоять 2 минуты.
6.- Подавайте с соусом Бешамель.
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