Попьет из телятины

Day.Az при поддержке CASA Baku представляет рецепт приготовления попьета из телятины:

Ингредиенты

1 кг. телячьего огузка

200 гр. зеленого болгарского перца

400 гр. красного болгарского перца

200 гр. желтого болгарского перца

100 гр. тертого сыра моцарелла

100 мл. растительного масла

Соль и перец

Метод приготовления

1. - Нарежьте перец соломкой и обжаривайте до мягкости.

2. - Тонко нарежьте эскалопы из телятины, обверните их пищевой пленкой и отбейте мясорубкой.

3. - Начините телятину обжаренным перцем и сыром.

4. - Сверните и свяжите кулинарной нитью.

5. - Обжарьте на раскаленной сковороде и запекайте в духовке 8 минут при 180C. Выньте из духовки и дайте постоять 2 минуты.

6.- Подавайте с соусом Бешамель.