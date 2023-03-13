Экспорт сакэ из Японии достиг рекордного показателя

Экспорт сакэ из Японии в 2022 году вырос на 18,2 процента и достиг рекордного показателя. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Kyodo News.

По данным агентства, рост продолжается уже тринадцатый год подряд на фоне бума популярности японской кухни. В прошлом году Япония экспортировала сакэ на 340 миллионов долларов.

Отмечается, что большую часть напитка в 2022 году экспортировали в Китай, на втором месте по объему продаж - США. Кроме того, рынок сбыта включает Южную Корею и Юго-Восточную Азию.

Рост отрасли ускоряют молодые лидеры компаний по производству сакэ, стремящиеся освоить премиальный сегмент рынка и ратующие за популяризацию культуры употребления сакэ за рубежом, пишет Kyodo News.