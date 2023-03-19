Диетолог перечислила помогающие похудеть блюда

Чтобы похудеть к лету и оздоровить организм, важно соблюдать определенную очередность в приеме пищи и включать в рацион блюда, которые содержат клетчатку, правильные жиры и сложные углеводы. Об этом Gazeta.ru рассказала врач-диетолог, специалист направления фитнес-тестирования XFIT в России Инесса Царькова, передает Day.Az.

Эксперт советует за десять минут до приема пищи выпивать стакан теплой или горячей воды.

"Первое обязательное блюдо - салат из сырых овощей и зелени. Например, морковь, капуста и свекла с любой зеленью, заправленные лимонным соком и без соли. Второе обязательное блюдо - это запаренная льняная каша из свежеперемолотых семян льна с добавлением молотой корицы или четверти спелого банана либо зеленого яблока. Такую льняную кашу нужно есть по одной порции каждый день", - рекомендует диетолог.

По словам Инессы Царьковой, третье обязательное блюдо должно содержать цельные злаки без глютена (бурый или дикий рис, зеленая греча, пшено или киноа) или бобовые (маш, нут, чечевица):

"Лучше, если они будут в пророщенном виде. В это блюдо нужно добавлять правильные жиры: масло ГХИ, семена тыквы, подсолнечника, любые орехи (предварительно замоченные). Еще один отличный топпинг: жмыхи орехов или семян. Такие блюда можно делать сладкими, добавляя ягоды или фрукты (не более 10% от веса) и/или натуральный мед. Или несладкими - с добавлением чеснока, специй, рубленной зелени, томатов".

Специалист подчеркивает, что принимать пишу важно в спокойном состоянии, тщательно пережевывая и не отвлекаясь на посторонние вещи - в таком случае она хорошо усвоится организмом.