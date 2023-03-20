Семь видов продуктов, которые нужно есть для снижения давления

Диету DASH рекомендуют соблюдать тем, кто страдает повышенным артериальным давлением. Продукты, входящие в её состав, содержат много кальция, калия, клетчатки, магния. А ещё этот рацион отличается низким содержанием холестерина, общего жира, насыщенных жирных кислот.

Вот что вам нужно есть, если вы хотите снизить давление.

Цельнозерновые продукты. Употреблять их рекомендуется шесть-восемь раз в день. В состав таких продуктов входит много клетчатки. Одна порция цельнозерновых включает ломтик хлеба, половину стакана варёной крупы, рис (лучше коричневый) либо макароны из цельнозерновой муки.

Фрукты и овощи. Их нужно есть по четыре-пять порций в сутки. Они играют важную роль в поддержании здоровья, поскольку в них содержатся витамины, минералы, антиоксиданты. Снизить давление помогут помидоры, картофель, авокадо, бананы, абрикосы. Также пользу принесут кабачки, баклажаны, тыква и др. Одна порция представляет собой чашку листовых овощей, 1-2 стакана варёных либо сырых овощей и фруктов либо четверть стакана сушёных фруктов без сахара.

Нежирные молочные продукты. В день их нужно съедать по две-три порции. Выбирать необходимо молоко и нежирные молочные продукты, лучше всего ферментированные. Это может быть йогурт и кефир, поскольку усваиваются они хорошо. Одна порция молочных продуктов - 150 г натурального йогурта, 50 г творога 3-процентной жирности, один ломтик жёлтого сыра с 26% жирности максимум.