Это 6 самых полезных для организма продуктов

Конечно, никакие продукты не могут выступать в качестве лекарств. Но некоторые из них, как говорят эксперты, приносят больше пользы организму, чем другие. Издание Eat this, not that! перечислило шесть таких продуктов.

Брокколи.

Некоторые исследования показывают, что употребление в пищу сырой или приготовленной на пару брокколи несколько раз в неделю может снизить риск развития рака предстательной железы, груди, лёгких и кожи.

Шпинат.

Утверждается, что этот продукт богат фолиевой кислотой и витамином B.

Бобы.

Одно крупное исследование показало, что у людей, которые употребляли бобовые не менее четырёх раз в неделю, риск сердечных заболеваний был на 22% ниже.

Овсянка.

Есть мнение, что регулярное употребление овсянки может помочь предотвратить диабет второго типа.

Яблоки.

Яблоки особенно полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы, поддержания хорошего состояния кровеносных сосудов и снижения артериального давления.

Черника.

Обзор исследований показал, что эта ягода обладает противовоспалительным действием и благотворно влияет на здоровье сосудов, регулирует уровень сахара в крови и улучшает баланс микрофлоры кишечника.

