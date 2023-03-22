Врач-терапевт, гастроэнтеролог-диетолог Анастасия Тимощенко в беседе с Life.ru раскрыла полезные свойства зелени, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, в шпинате содержатся витамины А, К, С и В9, а также железо и клетчатка. Также много витаминов содержит и мангольд. "Мангольд прекрасно сочетается с другими видами листовой зелени, придавая салату полезные свойства и вкусовое разнообразие", - подчеркнула специалист.

Тимощенко отметила, что хорошей основой для салата может стать кресс-салат, который содержит витамины К и С.

Кроме того, специалист сообщила, что в руколе содержатся витамины С и А, а также железо и кальций. При этом, по ее словам, рукола уступает многим видам листовой зелени по содержанию полезных веществ