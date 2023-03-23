Почему каши быстрого приготовления опасны для здоровья поджелудочной

Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко объяснила, почему каши быстрого приготовления могут нанести удар по поджелудочной железе.

Такие каши перемалываются и теряют практически все питательные вещества. В них преимущественно остаются углеводы. Кроме того, что они имеют краткосрочный эффект, так еще и повышают уровень глюкозы в крови и увеличивают выработку инсулина.

Если такие каши есть регулярно, это может привести к серьёзным проблемам с поджелудочной железой.

"Крупы, которые нужно долго варить, содержат большое количество витаминов группы В, которые необходимы для работы центральной нервной системы и фактически для любого органа и ткани", - подчеркнула врач.

Источник