Яблоки запеченные в духовке, это вкусный десерт из яблок с сухофруктами и медом, запеченных в духовке. Яблоки запеченные в духовке с курагой, черносливом, вишней и мёдом, это самый вкусный постный десерт. Такой десерт с яблоками придется по вкусу и взрослым и детям, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Ингредиенты:

Кислые яблоки4 шт

Курага50 г

Чернослив50 г

Вишня вяленая50 г

Мёд2 ст. л.

Приготовление: