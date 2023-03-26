Яблоки запеченные в духовке
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Яблоки запеченные в духовке, это вкусный десерт из яблок с сухофруктами и медом, запеченных в духовке. Яблоки запеченные в духовке с курагой, черносливом, вишней и мёдом, это самый вкусный постный десерт. Такой десерт с яблоками придется по вкусу и взрослым и детям, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Ингредиенты:
Кислые яблоки4 шт
Курага50 г
Чернослив50 г
Вишня вяленая50 г
Мёд2 ст. л.

Приготовление:

Яблоки промыть.

Яблоки вымыть.

Курагу, чернослив и вишню замочить в кипятке на 10 минут.

Курагу, чернослив и вишню замочить в кипятке на 10 минут.

Мелко нарезать курагу, чернослив.

Мелко нарезать курагу, вишню и чернослив в миску.

Срезать крышечку у каждого яблока. Очистить от сердцевины.

Срезать крышечку у каждого яблока. Очистить от сердцевины.

Нафаршировать каждое яблоко и выложить в форму для запекания.

Нафаршировать каждое яблоко сухофруктами и выложить в форму для запекания.

Запекать в духовке 30 минут при 180 градусах С. В готовые горячие яблоки добавить по чайной ложке меда, оставить на 10 минут.

Запекать в духовке 30 минут при 180 градусах С. В готовые горячие яблоки добавить по чайной ложке меда, оставить на 10 минут.

Яблоки запеченные в духовке готовы

Яблоки запеченные в духовке готовы. Выложить на блюдо и подавать к столу.

Приятного аппетита!